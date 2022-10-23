Мать с тетей избили девочку в Подмосковье. Прокуратура начала проверку | 360°

Эксклюзив 23 октября 2022, 14:06 Мать с тетей избили девочку в Подмосковье. Прокуратура начала проверку Детский омбудсмен Подмосковья Мишонова: девочку, которую била мать, передали прабабушке

Читать 360tv в

На днях в Сети появилось видео, где две женщины избивают маленькую девочку. Правоохранители установили, что это мать и тетя ребенка. Шестилетнюю малышку из Орехово-Зуевского городского округа передали под временную опеку прабабушки, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказала «360» детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.

«Сейчас девочка находится под опекой своей прабабушки, ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Семья раньше не попадала в поле зрения органов профилактики, а камеру в квартире установил отчим. Он пояснил, что опасался за жизнь и здоровье сына, которого они воспитывают с этой женщиной», — сообщила Мишонова.

Реклама

В момент происшествия отчим девочки был на работе. Пара воспитывает троих детей, в том числе общего сына.

Реклама

Прокуратура региона начала проверку по размещенной в СМИ видеозаписи. Удалось установить, что девочка не ходит в детсад, а остается дома с мамой. Сотрудники прокуратуры установят обстоятельства происшествия, оценят исполнение родителями своих обязанностей, а также соблюдение законодательства о несовершеннолетних и работу органов системы профилактики.

Уголовное дело могут возбудить дела по 156 УК РФ «Жестокой обращение с детьми».

«Завтра состоится опрос девочки в следственном комитете с участием психолога. Мы следим за ситуацией», — подчеркнула Ксения Мишонова.