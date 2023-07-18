18 июля 2023, 17:45
Ребенок застрял за гаражом на Мичуринском проспекте в Москве
Источник «360»: десятилетний ребенок застрял за гаражом на Мичуринском проспекте в Москве
Десятилетний ребенок оказался зажат за гаражами в районе Мичуринского проспекта. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
Сообщение о происшествии поступило примерно в 17:25. По имеющимся данным, ребенка придавило обломками обвалившегося гаража. Покинуть завал самостоятельно он не смог.
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Предположительно, ребенок повредил ногу. К нему направляется скорая помощь.
UPD: позже источник уточнил, что прибывшие примерно к шести часам на место спасатели ребенка не нашли. По словам очевидцев, он сумел выбраться самостоятельно, а травму получил, так как наступил на гвоздь.
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Дети
Москва 2023
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