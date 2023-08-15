15 августа 2023, 15:05
Ребенок высунулся из люка автомобиля на шоссе в Москве
Ребенок проехал по Волгоградскому шоссе в Москве, высунувшись из люка автомобиля
Торчащего из люка автомобиля ребенка удалось снять корреспонденту «360» на Волгоградском шоссе в Москве.
По информации источника, автомобиль направлялся в сторону центра города.
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Небезопасная перевозка ребенка может грозить водителю штрафом согласно статье 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Ранее появилась информация о том, что военнослужащая США на ходу высунулась из люка БТР и погибла.
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