Ребенок выстрелил в себя из дедушкиного пистолета в Нижневартовской онкобольнице

Ребенок выстрелил в себя из травматического пистолета в онкологическом отделении Нижневартовской детской клинической окружной больницы. Об этом со ссылкой на источники сообщило Ura.ru.

Врачи борются за жизнь ребенка. Травматический пистолет, из которого он выстрелил в себя, по предварительным данным, принадлежит его дедушке. На месте работают полицейские и следователи. В правоохранительных органах сообщили, что все произошло прямо в больнице, где ребенок лежал вместе с родственником.

Источник в больнице сообщил агентству, что ребенок не был тяжело болен и уже выписывался, но у него есть особенности развития.

Следственный комитет по ХМАО между тем возбудил уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего», сообщили на сайте ведомства. По данным СК, ребенок получил ранение в голову из травматического оружия около 16:00. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Рассматривается как версия самостоятельного выстрела при неосторожном обращении, так и иные.