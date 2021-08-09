Ребенок выстрелил маме ракетницей в лицо в Красноярске

Жительница Красноярска получила ранение от охотничьей ракетницы. В нее выстрелил маленький сын.

Наталья рассказала «ТВК Красноярск», что мальчик выстрелил ей в лицо из ракетницы в автобусе. Он подобрал предмет, похожий на ручку, на улице во время прогулки.

«Мы ехали в автобусе, сын щелкал ручкой. Когда пришло время выходить, он стоял сзади. Я повернулась, чтобы дать ему руку. Вдруг — яркая вспышка, меня оглушает, я ничего не слышу. Первая мысль: взорвался телефон? Сын кричит: „Мама, ты будешь жить?“ А я сама не понимаю, буду я жить или нет», — рассказала женщина.

В результате Наталья получила ранение в лоб. После автобус поехал дальше, оставив маму с ребенком на остановке. На помощь к ним подошли сотрудники из ближайшего кафе.

Женщина уточнила, что выстрел ее очень сильно оглушил, она ничего не слышала. Но если бы выстрел пришелся чуть ниже, то она осталась бы без глаза. На лбу у Натальи образовались синяки и ссадины. Пострадавшая призвала родителей следить за детьми, чтобы те не поднимали на улице с земли предметы.