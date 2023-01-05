Происшествия 05 января 2023, 19:02 Ребенок выпрыгнул из окна четвертого этажа и спасся от пожара В Новосибирске 10-летний школьник спасся от пожара, спрыгнув с четвертого этажа РИА «Новости»

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Ребенок в Новосибирске сумел спастись от пожара, выпрыгнув с окна четвертого этажа. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Мальчик остался в квартире на улице Бориса Богаткова один. По предварительной информации, его родители уехали на дачу, а с ребенком остались старшие брат и сестра, которые в тот момент также отсутствовали. Пожар начался из-за загоревшегося блюда на плите.

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Мальчик вышел на подоконник, а снизу соседи подготовили ему «подушку», растянув пледы.

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«Он не испугался и прыгнул. Даже не заплакал, когда приземлился. Сказал вроде, что с ним все в порядке, ничего не болит. Только боялся за собаку, которая осталась в квартире. Но ее в итоге не спасли», — рассказала соседка.

Мальчика увезли в больницу на скорой помощи. С ним поехала сестра, которая прибыла на место происшествия уже после приезда медиков.

При пожаре в жилом доме в Чебоксарах 5 января, пострадали 11 взрослых и 10 детей.