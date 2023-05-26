Происшествия 26 мая 2023, 15:52 Ребенок выпал с балкона десятиэтажного дома в Зеленограде СК Москвы: следователи начали проверку после гибели двухлетнего ребенка в Зеленограде

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Двухлетний мальчик погиб после падения с десятого этажа жилого дома в Зеленограде. Об этом сообщил официальный Telegram-канал столичного управления следственного комитета.

Тело ребенка с повреждениями, характерными при падении с большой высоты, сегодня обнаружили у дома в восьмом микрорайоне города. Прибывшие на место ЧП правоохранители установили, что он скончался от полученных травм на месте происшествия.

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В ходе проверки следователи установили, что ребенок выпал из открытого проема общего балкона на десятом этаже, когда его мама развешивала белье.

Сотрудники СК после опроса родственников погибшего и возможных очевидцев происшествия примут решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее Минздрав Подмосковья предупредил, что москитная сетка не спасет ребенка от выпадения из окна.