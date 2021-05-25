Ребенок выпал из окна в Тюмени

Восьмилетний ребенок выпал из окна квартиры в Тюмени. Сейчас он в реанимации. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Тюменской области.

«Вызов на станцию скорой помощи поступил в 17:55 24 мая. На место бригада прибыла в 18:00», — рассказали в пресс-службе. У мальчика диагностировали множество травм, в том числе переломы костей и повреждения внутренних органов. Правоохранители проведут проверку по этому происшествию.