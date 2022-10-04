Ребенок выпал из окна в Нижегородской области и смог выжить | 360°

Все новости

Подмосковье

04 октября 2022, 16:17

Лицей на Школьной улице в Протвине отремонтируют в 2023 году

Спецоперация

04 октября 2022, 16:13

ВКС России ударили по штабу воздушного командования ВСУ «Восток» под Днепропетровском

Реклама

Спецоперация

04 октября 2022, 16:08

ВС России уничтожили более 5,3 тысячи танков и бронемашин ВСУ с начала спецоперации

Мир

04 октября 2022, 16:06

США и Польшу обвинили в диверсии на «Северных потоках»

Подмосковье

04 октября 2022, 16:03

Годовой план по устройству противопожарных полос в лесах выполнили в Подмосковье

Подмосковье

04 октября 2022, 16:01

Школу в микрорайоне Павлино в Балашихе отремонтируют в 2023 году

Спецоперация

04 октября 2022, 15:52

ВС России уничтожили свыше 15 тонн боеприпасов в Запорожье

Мир

04 октября 2022, 15:52

Илон Маск предложил «мирный план» для Украины. Что может стоять за этим

Подмосковье

04 октября 2022, 15:50

Новая очистная станция в Истре улучшила качество воды для 180 тысяч жителей

Происшествия

04 октября 2022, 16:18

Ребенок выпал из окна в Нижегородской области и смог выжить

Читать 360tv в

Маленький ребенок выпал из окна в деревне Анкудиновка Кстовского района Нижегородской области. Об этом сообщил NewsNN со ссылкой на Telegram-канал R2N.

Ситуация случилась на улице Русская. Мать оставила годовалого мальчика без присмотра в комнате. Ребенок забрался на окно и упал. Ему удалось выжить. Пострадавшего госпитализировали в детскую областную больницу. 

Реклама

На данный момент не поступало информации о том, в каком состоянии находится мальчик.

Реклама

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама