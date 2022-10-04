Ребенок выпал из окна в Нижегородской области и смог выжить | 360°

Происшествия 04 октября 2022, 16:18 Поделиться Telegram

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Viber Ребенок выпал из окна в Нижегородской области и смог выжить

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Маленький ребенок выпал из окна в деревне Анкудиновка Кстовского района Нижегородской области. Об этом сообщил NewsNN со ссылкой на Telegram-канал R2N.

Ситуация случилась на улице Русская. Мать оставила годовалого мальчика без присмотра в комнате. Ребенок забрался на окно и упал. Ему удалось выжить. Пострадавшего госпитализировали в детскую областную больницу.

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На данный момент не поступало информации о том, в каком состоянии находится мальчик.

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