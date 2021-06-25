Ребенок выпал из окна в Ленинградской области. Спасти его не удалось

Четырехлетний ребенок выпал из окна восьмого этажа в Сосновом бору Ленинградской области. Спасти его не удалось, младенец скончался от полученных травм. Об этом сообщил сайт Piter.tv.

На место случившегося прибыл прокурор города Сергей Тихомиров. Следственный комитет выясняет обстоятельства произошедшего. В ближайшее время специалисты дадут оценку ситуации. Ранее в Москве пятилетний ребенок выпал из окна третьего этажа. На данный момент пострадавший находится в больнице. Следствие установило, что в момент происшествия ребенок находился без присмотра родителей.