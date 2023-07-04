Происшествия 04 июля 2023, 22:23 Ребенок выпал из окна с москитной сеткой в Москве Прокуратура Москвы: ребенка доставили в больницу после падения из окна квартиры на 4 этаже Прокуратура Москвы / Telegram

Читать 360tv в

Малолетний ребенок упал из окна московской квартиры на четвертом этаже, опершись на москитную сетку. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.

Мальчик 2022 года рождения выпал из окна дома на Сивашской улице. Ребенка доставили в медицинское учреждение, отметили в пресс-службе ведомства.

Реклама

Установление всех обстоятельств падения ребенка находится на контроле зюзинской межрайонной прокуратуры, указано в сообщении.

Всем родителям напомнили о важности ограждения детей от открытых окон.

«Помните! Москитная сетка не защитит ребенка от падения», — заключили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Благовещенске Амурской области четырехлетняя девочка насмерть разбилась при падении из окна шестого этажа. Предварительно, ребенок остался один в комнате без присмотра, залез на подоконник и выпал из окна. Организована доследственная проверка. Поп ее результатам следователи примут решение о возбуждении уголовного дела. В обстоятельствах этого случая разбирается городская прокуратура.