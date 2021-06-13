Ребенок выпал из окна пятого этажа в Новгородской области. Следственный комитет начал доследственную проверку.

По предварительным данным, в воскресенье, 13 июня, в городе Боровичи из окна пятого этажа выпал мальчик 2019 года рождения, сообщила пресс-служба регионального СК.

Ребенок, как установили следователи, выпал из окна, облокотившись на москитную сетку.

Мальчик в тяжелом состоянии был доставлен в реанимационное отделение ГОБУЗ «Боровичская ЦРБ».

Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

В Златоусте (Челябинская область) после падения с пятого этажа шестилетний мальчик остался жив. В минувшую среду ребенок играл в прятки с братом. Он облокотился на москитную сетку во время беготни и упал вниз.