Ребенок выпал из окна многоэтажного дома в Казани

В Детской республиканской клинической больнице Казани сообщили об инциденте, который произошел накануне в одном из многоквартирных домов города. Ребенок выпал из окна квартиры. Об этом написал сайт inkazan.ru.

Врачи зафиксировали у пострадавшего травмы живота, нижней части спины и таза. В настоящий момент ему оказывается вся необходимая помощь.

«Пожалуйста, следите за безопасностью своих детей и не оставляйте их одних в комнате с открытым окном!», — говорится в сообщении больницы в Telegram-аккаунте.