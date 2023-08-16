Происшествия 16 августа 2023, 01:21 Ребенок выпал из окна квартиры на шестом этаже в Рязани Двухлетний мальчик разбился, выпав из окна квартиры на шестом этаже в Рязани Pixabay

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Ребенок разбился, выпав из окна квартиры на шестом этаже в Рязани. Прокуратура организовала проверку по факту гибели мальчика, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

По предварительным данным, двухлетний мальчик выпал из окна квартиры, которая находится на шестом этаже многоквартирного дома на улице Сельских строителей в микрорайоне Недостоево. Ребенок получил несовместимые с жизнью травмы. Других деталей происшествия не приводилось.

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В ходе проверки сотрудники прокуратуры дадут оценку всем обстоятельствам произошедшего.

Подобный случай произошел 15 августа в Новой Москве. Трехлетний мальчик выпал из окна на пятом этаже жилого дома в поселении Первомайском. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее семилетний ребенок выпал из окна одной из московских квартир на 10 этаже. В момент происшествия он находился в квартире с мамой.