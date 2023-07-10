Происшествия 10 июля 2023, 01:56 Ребенок выпал из окна квартиры на 10 этаже в Москве Прокуратура Москвы: мальчик 7 лет разбился, выпав из окна квартиры на 10 этаже Telegram-канал прокуратуры Москвы

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Ребенок выпал из окна одной из московских квартир на 10 этаже. Как сообщила пресс-служба прокуратуры столицы в Telegram, все обстоятельства и причины этого случая устанавливают.

«Мальчик 2015 года рождения (семь лет) погиб на месте от полученных при падении с высоты травм», — сообщили в ведомстве.

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В момент происшествия мальчик находился в квартире с мамой, уточнила пресс-служба прокуратуры.

По факту радения ребенка из окна проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Ход проверки находится на контроле черемушкинской межрайонной прокуратуры.

В начале июля малолетний ребенок упал из окна квартиры на четвертом этаже дома на Сивашской улице в Москве, опершись на москитную сетку. В пресс-службе столичной прокуратуры напомнили всем родителям о важности ограждения детей от открытых окон.

В конце июня в Благовещенске при падении из окна шестого этажа насмерть разбилась четырехлетняя девочка. Предварительно, ребенок остался без присмотра, залез на подоконник и выпал из окна. Родители находились в другой комнате.