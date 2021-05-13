Ребенок выпал из окна 7 этажа в Челябинске

Ребенок из Челябинска выпал из окна 7 этажа высотного дома и выжил. Об этом сообщил «Царьград».

Мальчик оперся на противомоскитную сетку на окне и выпал вместе с ней. Проишествие случилось на улице Южный бульвар. Ребенок находился в сознании до приезда медиков. Позже его госпитализировали. Врачи обнаружили у него травму головы, переломом костей таза и травмы шейного отдела позвоночника. Об этом рассказали в пресс-службе управления здравоохранения.