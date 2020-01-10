10 января 2020, 19:34
Ребенок выпал из машины прямо на ходу в Волгограде
В СМИ попала видеозапись на которой зафиксировано, как ребенок падает на проезжую часть из внедорожника, прямо на ходу. Ролик был снят одной из камер видеонаблюдения, сообщило издание novostivolgograda.ru.
На кадрах видно, как из внедорожника, выезжающего с придомовой парковки, выпадает малыш. К счастью встречных автомобилей не было, скорость автомобиля была небольшой, поэтому можно предположить, что ребенок пострадал не сильно. К слову, водитель быстро среагировал, остановил машину и забрал малыша с дороги.