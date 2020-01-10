Ребенок выпал из машины прямо на ходу в Волгограде

На кадрах видно, как из внедорожника, выезжающего с придомовой парковки, выпадает малыш. К счастью встречных автомобилей не было, скорость автомобиля была небольшой, поэтому можно предположить, что ребенок пострадал не сильно. К слову, водитель быстро среагировал, остановил машину и забрал малыша с дороги.