01 июля 2021, 19:01
Ребенок выбежал на дорогу и попал под машину в Ноябрьске
Авария с ребенком произошла в Ноябрьске. Несовершеннолетний внезапно выбежал на дорогу. Об этом сообщило ИА «Север-пресс» со ссылкой на Госавтоинспекцию ЯНАО.
Мальчика сбила машина, он получил травму.
ГИБДД призвала водителей соблюдать осторожность не только на дорогах, но и во дворах, чтобы избежать происшествий с детьми.
В регионе зафиксировано 2475 аварий с начала этого года. В результате погибли 12 человек и 137 пострадали, в их числе — 12 детей.