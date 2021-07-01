Ребенок выбежал на дорогу и попал под машину в Ноябрьске

Авария с ребенком произошла в Ноябрьске. Несовершеннолетний внезапно выбежал на дорогу. Об этом сообщило ИА «Север-пресс» со ссылкой на Госавтоинспекцию ЯНАО.

Мальчика сбила машина, он получил травму.

ГИБДД призвала водителей соблюдать осторожность не только на дорогах, но и во дворах, чтобы избежать происшествий с детьми.

В регионе зафиксировано 2475 аварий с начала этого года. В результате погибли 12 человек и 137 пострадали, в их числе — 12 детей.