Происшествия 14 апреля 2023, 13:22 Ребенок внезапно умер в одной из школ Раменского СК и прокуратура начали проверку после внезапной смерти ребенка в Раменском РИА «Новости»

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Обстоятельства смерти ребенка в школе Раменского городского округа выяснят правоохранительные органы. Шестилетнему мальчику стало плохо во время урока, и он внезапно скончался. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Московской области в своем Telegram-канале.

По информации следствия, ребенок пришел в частную школу в селе Быково 12 апреля. В какой-то момент ему стало нехорошо, мальчик обратился за помощью к классному руководителю, а потом потерял сознание. Бригада скорой помощи по приезде констатировала смерть школьника.

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«Следователем <...> организовано проведение доследственной проверки по факту смерти шестилетнего мальчика», — отметили в ведомстве.

Правоохранительные органы выясняют причины скоропостижной смерти мальчика. Его родителей и сотрудников учебного заведения сейчас допрашивают, в скором времени пройдет судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверочных мероприятий процессуальное решение по этому делу будет принято.

Прокуратура Московской области тоже проводит проверку после смерти ребенка. Ведомство написало в своем Telegram-канале, что мальчик скончался около 10:40 в среду, 13 апреля, в семейном центре, который находится на территории ТЦ в Раменском городском округе.

«Реанимационные действия, проводимые ребенку сотрудниками скорой медицинской помощи, оказались безрезультатны», — отметили в прокуратуре.

Раменская городская прокуратура оценит исполнение требований федерального законодательства о несовершеннолетних. В частности, насколько руководство семейного центра выполняет обязательства по обеспечению безопасности детей.