Ребенок в Татарстане выстрелил себе в глаз из пистолета

Шестилетний мальчик в Заинске выстрелил себе в глаз из пневматического пистолета, который ему дал дядя. Ребенка госпитализировали. Прокуратура Татарстана начала проверку, сообщил сайт kp.ru.

Семья из Башкирии вместе с шестилетним ребенком приехала в Татарстан в гости к родственникам. Предположительно, в один из вечеров они решили сделать шашлыки.

Взрослые выпивали, а потом решили пострелять из пневматического пистолета по пустым банкам. Мальчик увязался за дядей, и тот зачем-то дал ему пистолет. По данным Теlеgrаm-канала Маsh Iрtаsh, пистолет был травматический. Мужчина думал, что оружие разряжено и обойма пуста. Ребенок целился в воздух, но когда нажал на курок, то попал себе в глаз.

На место приехали полиция и бригада скорой. Мальчика госпитализировали. Врачи пока не смогли спасти ребенку глаз, предстоит вторая операция.

Прокуратура начала проверку. Правоохранители дадут оценку действиям дяди ребенка, который дал ему пистолет.

Ранее в Курске мужчина обстрелял ребенка из пневматического оружия.