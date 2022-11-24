Эксклюзив 24 ноября 2022, 21:20 «Ребенок в реанимации». Отравившаяся семья из Башкирии не чувствовала запах газа Отравившаяся жительница Башкирии: мы не чувствовали запах газа и начали падать в обморок Публичное достояние

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Семья из пяти человек отравилась угарным газом в городе Октябрьский в Башкирии вечером 23 ноября. Подробностями инцидента с «360» поделилась мама детей, которые серьезно пострадали во время ЧП в многоквартирном доме.

По словам женщины, она готовила на кухне. Дома была вся семья. В какой-то момент один за другим дети и взрослы стали терять сознание и падать на пол.

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«Когда немного отошли, начала болеть голова и чувствовалась сильная тошнота. Муж смог сообщить об этом родственнику, который позвонил в скорую помощь», — рассказала собеседница «360».

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Врачи госпитализировали в Октябрьскую городскую больницу двух взрослых и трех детей подросткового возраста. Отец и двое несовершеннолетних находились в тяжелом состоянии, состояние матери медики оценили как средней степени тяжести.

Сейчас, по словам женщины, они с мужем чувствуют себя нормально. Двое детей находятся в стабильном состоянии, еще один ребенок продолжает лечение в реанимации.

По предварительной информации, происшествие случилось из-за неисправного дымохода или вентиляционного канала. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщало РИА ФАН.