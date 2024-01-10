Происшествия 10 января 2024, 02:06 Ребенок в Перми захлебнулся в бане во время корпоратива отца Ребенок в Перми захлебнулся в бассейне во время новогоднего корпоратива отца Freepik

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В Перми возбудили уголовное дело после смерти ребенка в бассейне банного комплекса 29 декабря. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на краевой СК.

Ребенок пришел вместе с отцом в заведение, где у главы семейства был новогодний корпоратив. Когда взрослые были заняты праздничными приготовлениями, ребенок захлебнулся в бассейне.

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«Возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетнего ребенка, по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — заявили агентству в ведомстве.

Ранее 12-летний ребенок в Свердловской области утонул в бассейне из-за застрявшей руки в сливном отверстии. Это случилось во время группового занятия. Очевидцы заметили, что ребенок долго не может вынырнуть и стали звать на помощь.

Освободить руку пострадавшего получилось после выключения установки для фильтрации. В то время несовершеннолетний уже был без сознания. Инструктор пыталась реанимировать мальчика, но это не дало результатов.