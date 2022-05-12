Ребенок в Новой Москве бросал из окна сковородки, пока отец спал

В Новомосковском административном округе произошло ЧП. По номеру 112 пожаловались на ребенка, который сидел у открытого окна и выбрасывал сковороды, сообщил источник «360» в экстренных службах города.

Спасателей вызвали в город Московский к 25-этажному дому по улице Радужной, 4. Ребенку приблизительно три года, он был дома с отцом. Соседи пытались стучать в дверь, однако им никто не открыл. Позже выяснилось, что мужчина спал. Помощь медиков не понадобилась.

В апреле на улице Атласова в Москве произошел другой экстренный случай с участием ребенка. На балконе одного из домов загорелись вещи, был эвакуирован мальчик.