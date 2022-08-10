«Ребенок в коме с ножевым в сердце». Родственник рассказал о состоянии пострадавших в Бессоновке

В селе Бессоновка Белгородской области на 24-летнюю девушку с шестилетним ребенком напали. 16-летний злоумышленник нанес им многочисленные удары и скрылся. Пострадавших экстренно госпитализировали. Их родственник Виктор рассказал «360», в каком состоянии находятся девушка и ребенок.

«Ребенок в коме, у него ножевое ранение в сердце и два ножевых в голову. Мама в сознании, но она не двигается, у нее разрезана щека и повреждена челюсть», — рассказал собеседник.

Все случилось накануне, около 16:00. По словам родственника пострадавших, девушка не работает, занимается воспитанием двух детей. Во вторник она, предположительно, забирала ребенка из детского сада. Нападавшего нашли с помощью собак — он прятался «в камышах», добавил собеседник.

«Очень благополучная семья. Что у него там переклинило — я не знаю», — рассказал Виктор о семье нападавшего. «Надеемся, что все будет хорошо», — добавил он.

По словам родной сестры мужа пострадавшей, девушка и ребенок находятся в реанимации. Галина рассказала, что по той тропе, где случилось нападение, ходят все местные жители.

«Звонила сегодня брату (мужу потерпевшей — прим. ред.), сказал, что состояние очень плохое. Ребенку сделали операцию на сердце, его ввели в искусственную кому. Пока ничего не известно. Невестка моя тоже в реанимации. Она в сознании, но без движения. У нее переломы ключицы и ребер, порез лица. Он (нападавший — прим. ред.) не только их порезал, но еще и избил», — уточнила собеседница.

«Он выслеживал их. Он ее подкараулил, хотел кого-нибудь поймать. Требовал от нее денег на дозу, он наркоман. Он на них накинулся», — предположила Галина. Она рассказала «360», что лично не знает нападавшего подростка, но его характеризуют как «хорошего мальчика и ученика». Бабушка нападавшего работает в автопарке, а его мать сейчас в декретном отпуске, заявила Галина.

По факту совершенного нападения Следственный комитет возбудил уголовные дела.

«В настоящее время подозреваемый задержан и допрошен, дал признательные показания. Следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, следствием устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления несовершеннолетним», — сообщили в пресс-службе СК по Белгородской области.

В Ленинградской области местный житель напал с ножом на продавца в магазине. Мужчина получил порез, ему оказали помощь. Нападавшего задержали.