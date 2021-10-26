Ребенок в Хакасии случайно застрелил своего четырехлетнего друга

Мальчик в Хакасии случайно выстрелил в голову четырехлетнему ребенку. Врачи пытались спасти его два месяца, но не смогли, написал ТВК со ссылкой на Следственный комитет.

В ведомстве рассказали, что трагический инцидент произошел еще в августе. Отец девятилетнего мальчика купил пневматическую винтовку и положил ее в сарай, который не запер. Его сын позвал в гости четырехлетнего ребенка, после чего они пошли в сарай.

Старший друг снял оружие со стены, взял его в руки и во время игры случайно выстрелил в младшего, ранив его прямо в голову. Ребенка отвезли в больницу и старались вылечить, но усилия не принесли плодов — мальчик скончался.

Следователи возбудили уголовное дело против непредусмотрительного отца по статье «причинение тяжкого вреда здоровью ребенка по неосторожности». Сейчас следствие продолжается, мужчине хотят вменить более суровую статью.

Несколько дней назад актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс на съемках вестерна. Идет расследование, пока виновных в этом происшествии не нашли.