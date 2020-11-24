24 ноября 2020, 12:56
Ребенок в Челябинске съел суши и умер
Пятилетняя девочка умерла в Челябинске. Рассматривается версия отравления суши. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на СКР по региону.
По данным сайта «Дни.ру», суши заказали родители и дали попробовать блюдо детям. Девочка через некоторое почувствовала себя плохо. Ей вызвали скорую, но спасти ее не удалось. Точная причина смерти пока не известна, но рассматривается и вариант отравления.
«Говорить о причине смерти преждевременно, необходимо дождаться результатов проведения судебно-медицинской экспертизы», — рассказали в ведомстве.