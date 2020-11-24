Ребенок в Челябинске съел суши и умер

По данным сайта «Дни.ру», суши заказали родители и дали попробовать блюдо детям. Девочка через некоторое почувствовала себя плохо. Ей вызвали скорую, но спасти ее не удалось. Точная причина смерти пока не известна, но рассматривается и вариант отравления.

«Говорить о причине смерти преждевременно, необходимо дождаться результатов проведения судебно-медицинской экспертизы», — рассказали в ведомстве.