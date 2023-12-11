11 декабря 2023, 13:44
Ребенок в Челябинске провалился в яму с кипятком
СКР возбудил дело после падения 8-летнего ребенка в Челябинске в яму с кипятком
В Челябинске восьмилетний ребенок упал в яму с горячей водой, которая образовалась из-за аварии на трубопроводе. Его госпитализировали с ожогами. СУ СКР по Челябинской области объявило о возбуждении уголовного дела.
Днем 9 декабря мальчик 2015 года рождения провалился в яму с кипящей водой во дворе дома по улице Энергетиков, 34. По одной из версий, она появилась из-за размыва грунта после аварии на трубопроводе. Ребенка госпитализировали с ожогами. Уголовное дело возбудили по части второй статьи 238 УК России «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья».
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Источник «Известий» сообщил, что ребенок получил ожоги 45% поверхности тела. По его информации, рабочие вырыли яму и не выставили заграждение.
Похожий случай произошел в августе на юге-востоке Москвы. Из-за протечки на Саратовской улице обвалился грунт, и восьмилетний ребенок упал в яму.
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