Ребенок в Башкирии погиб, задохнувшись в холодильнике

В Башкирии детская игра в прятки обернулась трагедией. Восьмилетний мальчик спрятался в неработающем холодильнике и не смог из него выбраться, рассказал сайт «Русская планета».

Инцидент произошел 2 июля. Ребенок играл в прятки со своими сестрами и решил спрятаться в старом холодильнике, стоявшем во дворе. Это был холодильник «Мир» с односторонним запорным устройством, открыть которое можно только снаружи.

Ребенок не смог выбраться из холодильника. Родители обнаружили его тело уже ночью.

Сейчас полицейские опрашивают семью погибшего мальчика, выясняя все обстоятельства произошедшего.