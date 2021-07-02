02 июля 2021, 19:47
Ребенок в Башкирии погиб, задохнувшись в холодильнике
В Башкирии детская игра в прятки обернулась трагедией. Восьмилетний мальчик спрятался в неработающем холодильнике и не смог из него выбраться, рассказал сайт «Русская планета».
Инцидент произошел 2 июля. Ребенок играл в прятки со своими сестрами и решил спрятаться в старом холодильнике, стоявшем во дворе. Это был холодильник «Мир» с односторонним запорным устройством, открыть которое можно только снаружи.
Ребенок не смог выбраться из холодильника. Родители обнаружили его тело уже ночью.
Сейчас полицейские опрашивают семью погибшего мальчика, выясняя все обстоятельства произошедшего.