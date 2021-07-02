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    02 июля 2021, 19:47

    Ребенок в Башкирии погиб, задохнувшись в холодильнике

    Полина Гребенщикова

    В Башкирии детская игра в прятки обернулась трагедией. Восьмилетний мальчик спрятался в неработающем холодильнике и не смог из него выбраться, рассказал сайт «Русская планета».

    Инцидент произошел 2 июля. Ребенок играл в прятки со своими сестрами и решил спрятаться в старом холодильнике, стоявшем во дворе. Это был холодильник «Мир» с односторонним запорным устройством, открыть которое можно только снаружи.

    Ребенок не смог выбраться из холодильника. Родители обнаружили его тело уже ночью.

    Сейчас полицейские опрашивают семью погибшего мальчика, выясняя все обстоятельства произошедшего.