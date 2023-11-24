Происшествия 24 ноября 2023, 23:25 Ребенок утонул во время тренировки по плаванию в Свердловской области Unsplash

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Ребенок захлебнулся водой и утонул в бассейне во время тренировки по плаванию в городе Полевском в Свердловской области. Об этом в Telegram-канале сообщила областная прокуратура.

По предварительным данным, 12-летний ребенок захлебнулся в бассейне физкультурно-спортивного комплекса. Это произошло вечером в пятницу, 24 ноября. Как пояснили очевидцы, мальчик занимался с инструктором по плаванию на групповом занятии.

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«Инструктор находилась на рабочем месте, заметив мальчика под водой, достала его из воды и начала делать искусственное дыхание», — уточнили в надзорном ведомстве.

К бассейну прибежал медперсонал учреждения и прибыли сотрудники скорой, которые попытались помочь ребенку. Несмотря на их усилия, малька спасти не удалось. Сейчас в ситуации разбирается прокуратура. Все причины и обстоятельства смерти ребенка продолжают выяснять.