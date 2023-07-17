Происшествия 17 июля 2023, 04:18 Ребенок утонул в Забайкальском крае Unsplash

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Маленький ребенок утонул в реке Ингода в Забайкальском крае. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

«В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Забайкальскому краю поступила информация о том, что на необорудованном месте для купания утонул ребенок 2021 года рождения», — заявили в ведомстве.

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Там уточнили, что спасатели получили данные о ребенке в воскресенье, 16 июля. На место отправили следователей, скорую помощь и спасателей.

Сейчас все обстоятельства гибели ребенка выясняются.

Ранее на Кубани нашли тело 67-летнего охранника сельхозпредприятия «Новомихайловское». Труп мужчины в Туапсинском районе увидел его напарник. По предварительной информации, погибший пытался переехать реку вброд.