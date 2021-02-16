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    16 февраля 2021, 11:31

    Ребенок утонул в ванне в Подольске

    Гора Орлов

    Прокуратура Московской области организовала проверку из-за гибели годовалого ребенка в городском округе Подольск. Мальчик утонул в ванне.

    Ребенок утонул в ванне в Подольске

    15 февраля 2021 года мальчик погиб, захлебнувшись при купании в ванне, сообщила пресс-служба областного ведомства.

    Случилось все вечером понедельника. 26-летняя уроженка Киргизии купала ребенка в ванне и на небольшое время оставила его в одиночестве. Вернувшись в ванную комнату, мать обнаружила его умершим.

    Прокуратуре предстоит определить причины и условия случившегося. В ходе проверки правоохранители оценят исполнение законодательства о несовершеннолетних, а также проверят действия родителей по воспитанию.

    «Главное следственное управление обращает внимание всех родителей на необходимость быть более бдительными и следить за детьми, не оставлять их без присмотра в ванне, наполненной водой, в помещениях с открытыми окнами, с травмоопасными предметами», — напомнил СК.

    Проверку проводит Подольская городская прокуратура.