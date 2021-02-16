Ребенок утонул в ванне в Подольске

Прокуратура Московской области организовала проверку из-за гибели годовалого ребенка в городском округе Подольск. Мальчик утонул в ванне.

15 февраля 2021 года мальчик погиб, захлебнувшись при купании в ванне, сообщила пресс-служба областного ведомства.

Случилось все вечером понедельника. 26-летняя уроженка Киргизии купала ребенка в ванне и на небольшое время оставила его в одиночестве. Вернувшись в ванную комнату, мать обнаружила его умершим.

Прокуратуре предстоит определить причины и условия случившегося. В ходе проверки правоохранители оценят исполнение законодательства о несовершеннолетних, а также проверят действия родителей по воспитанию.

«Главное следственное управление обращает внимание всех родителей на необходимость быть более бдительными и следить за детьми, не оставлять их без присмотра в ванне, наполненной водой, в помещениях с открытыми окнами, с травмоопасными предметами», — напомнил СК.

Проверку проводит Подольская городская прокуратура.