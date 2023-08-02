Происшествия 02 августа 2023, 03:51 Ребенок утонул в реке во время купания у дикого пляжа в Пензе РИА «Новости»

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Во время купания в реке Сура в Пензе утонул девятилетний мальчик. Он месте со своими сверстниками находился на диком пляже. Областное управление СК России возбудило уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Дети находились на необорудованном для купания пляже без присмотра взрослых, указали в пресс-службе ведомства. Тело мальчика нашли в реке 1 августа.

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«Возбуждено уголовное дело по факту смерти девятилетнего мальчика по части 1 статьи 109 УК РФ „Причинение смерти по неосторожности“», — указали в региональном СК.

По данным следствия, мальчик с двумя сверстниками был на диком пляже на реке Суре вечером 30 июля. Во время купания ребенок утонул.

В июле тело 14-летнего мальчика нашли в Первом Путяевском пруду на территории парка «Сокольники» в Москве. По предварительным данным столичной прокуратуры, школьник был с друзьями на пруду и пошел купаться. Подросток ушел под воду, но вынырнуть самостоятельно не смог.