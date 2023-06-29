Происшествия 29 июня 2023, 15:26 Ребенок утонул в реке в Приморском крае

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Маленькая девочка утонула в реке Уссури в Приморском крае. Об этом сообщил «Восток-Медиа».

Полицейские получили сообщение о том, что на пляже на улице Пролетарская утонул девятилетний ребенок. На место происшествия прибыли сотрудники органов.

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Ранее стало известно, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения утонул в реке Пчевжа в Новгородской области. Он потерял равновесие и упал в воду. Выплыть мужчина так и не смог.