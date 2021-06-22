Ребенок утонул в реке Кума Ставропольского края

Сотрудники следственного комитета Ставропольского края начали проверку после смерти подростка в реке Кума.

По сообщению издания newstracker.ru, инцидент произошел четыре дня назад. 15-летний подросток пошел купаться на речку с младшим братом, который зашел в воду и начал тонуть. Подросток бросился ему на помощь, но не смог справиться с течением и утонул.

«Следователь выполняет комплекс необходимых проверочных мероприятий. Они помогут установить обстоятельства произошедшего, в том числе опрашиваются очевидцы и родственники», — лтметили в региональном УСКР.