Ребенок утонул в реке Амур в Хабаровске

«В правоохранительные органы поступила информация о том, что в районе центральной набережной Хабаровска во время купания в реке Амур утонул девятилетний ребенок», — пояснили в ведомстве.

Из-за несчастного случая возбудили уголовное дело. Все детали произошедшего выясняются.