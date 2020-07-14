14 июля 2020, 11:23
Ребенок утонул в реке Амур в Хабаровске
Девятилетний ребенок утонул в реке Амур в Хабаровске. Об этом сообщил сайт «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного управления Следственного Комитета России.
«В правоохранительные органы поступила информация о том, что в районе центральной набережной Хабаровска во время купания в реке Амур утонул девятилетний ребенок», — пояснили в ведомстве.
Из-за несчастного случая возбудили уголовное дело. Все детали произошедшего выясняются.