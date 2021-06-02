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    02 июня 2021, 16:02

    Ребенок утонул в пруду на базе отдыха в Адыгее

    Полина Гребенщикова

    Накануне на базе отдыха в поселке Спокойный Майкопского района утонул семилетний мальчик. О происшествии написал сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на СК по Республике Адыгея.

    Ребенок утонул в пруду на базе отдыха в Адыгее

    Сообщается, что ребенок находился на базе отдыха со своим отцом. Мужчина рыбачил на пирсе пруда.

    Оторвавшись от рыбалки, отец ребенка отошел на несколько минут. Вернувшись, он не нашел своего сына, но заметил его шлепанцы на поверхности воды.

    Тело мальчика извекли из воды сотрудники МЧС. СК проводит проверку.