Ребенок утонул в Москве. Его бросили в воде друзья

В Москве пожарная служба вытащила из-под воды ребенка, но спасти его не удалось. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Собеседник уточнил, что все произошло на Третьем дорожном проезде. Трое детей зашли купаться в воду — один из них по какой-то причине начал тонуть. Другие дети убежали, а 12-летний ребенок остался под водой.

Оттуда его вытащили сотрудники пожарной службы. Они передали ребенка медикам, которые провели реанимационные действия, но спасти его не удалось.