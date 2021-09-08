08 сентября 2021, 19:47
Ребенок утонул в колодце во время игр во дворе частного дома в Харагуне
Жители села Харагун заявили о пропаже семилетнего мальчика 6 сентября 2021 года около десяти часов вечера. Сотрудники полиции обнаружили погибшего ребенка в колодце, который располагался во дворе дома. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный следственный комитет.
Следователи провели судебно-медицинскую экспертизу. Следов насильственной смерти на теле мальчика обнаружено не было.
«По основной версии следствия, мальчик, играя во дворе дома, упал в колодец и утонул», — заявили в ведомстве.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Они уже опросили соседей и родителей ребенка.