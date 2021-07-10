Ребенок утонул в Большом Симагинском озере под Петербургом

В Большом Симагинском озере утонул ребенок. Тело десятилетнего мальчика водолазы искали четыре часа, сообщил сайт 47news.

Сообщение о пропаже ребенка у воды поступило в чрезвычайные службы около 14:00. Ребенок, как уточняется, отдыхал на берегу озера с родителями.

На место оперативно прибыли спасатели ПСО «Шлиссельбург». Водолазы ныряли в озеро до 18:00, пока не нашли тело десятилетнего ребенка.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В Тюмени 12-летний мальчик на глазах у родителей ушел под воду во время купания. Это произошло на озере Чистом. В СК сообщили, что ребенок купался в несанкционированном месте. Родители мальчика были на берегу, когда он скрылся под водой. Ребенка вытащили из воды, но оперативно проведенные врачами реанимационные мероприятия не дали результата. Мальчик скончался в автомобиле скорой помощи.