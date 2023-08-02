02 августа 2023, 00:47
Ребенок утонул в бассейне возле дома в Ростовской области
В городе Сальске в Ростовской области в результате несчастного случая погиб ребенок. Об этом написало РИА «Новости»со ссылкой на представителя СУСК России по региону.
Оставшись без присмотра родителей, ребенок упал в бассейн, который находился во дворе жилого дома, сообщили «Дни.ру».
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Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Расследование продолжается.
Дети
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