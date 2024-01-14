Происшествия 14 января 2024, 22:25 Ребенок утонул в бассейне термального курорта из-за недосмотра матери СК: шестилетний мальчик утонул в бассейне в Челябинске Unsplash

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Шестилетний мальчик захлебнулся в бассейне термального курорта в культурно-развлекательном комплексе «Лето» в центре Челябинска. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть по неосторожности, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник в СК Челябинской области.

Собеседник агентства рассказал, что ребенок пришел в центр с 30-летней матерью. Семья на учете подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) не состоит. Мать оставила мальчика без присмотра, когда тот находился в бассейне.

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Следователь потребовал документы о работе комплекса и сотрудников, отвечающих за безопасность посетителей на территории бассейна.

«В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в СК по региону.

В Перми малолетний ребенок утонул в бассейне банного комплекса, куда пришел вместе с отцом, у которого там проходил корпоратив. Взрослые отвлеклись на приготовление к празднику и не усмотрели за малышом.