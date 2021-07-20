Ребенок утонул в Алтайском крае. Полиция проводит проверку

Во время купания в реке Алей в Алтайском крае утонул десятилетний мальчик. Ребенок плавал в непредназначенном для этого месте. О случившемся сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-центр регионального Следственного комитета.

Это произошло в понедельник, 19 июля, в селе Березовка. Несмотря на то, что ребенок находился под присмотром родственницы, избежать гибели не удалось. На данный момент следственный комитет осуществляет проверку, передали «Дни.ру».

Мальчик пытался переплыть реку, однако не рассчитал силы. Он начал тонуть и ушел под воду. На данный момент тело пострадавшего найти не удалось. По факту гибели мальчика будет заведено уголовное дело.