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02 сентября 2022, 21:31

Тонувшего ребенка достали из воды на западе Москвы

В Москве спасатели достали из воды тонувшего ребенка

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Мужчина достал из воды тонувшего ребенка на западе Москвы. Пострадавшего отправили на скорой в больницу, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

Мальчика достали вечером в пятницу 2 сентября. Все произошло на улице Довженко.

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На место вызвали бригаду скорой помощи, которая забрала ребенка в больницу. О его состоянии информации нет. Все обстоятельства случившего предстоит выяснить специалистам.

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Позже информацию о тонувшем ребенке подтвердила столичная прокуратура.

«На детской площадке на улице Довженко пропал двухлетний мальчик. Спустя непродолжительное время ребенок был обнаружен прохожим в Мосфильмовском пруду, который и вытащил мальчика из воды», — уточнило надзорное ведомство в Telegram-канале.

Источник фото: прокуратура Москвы

Источник фото: прокуратура Москвы

Во время прогулки ребенок был с матерью. Никулинская межрайонная прокуратура взяла под свой контроль ход проведения проверки.

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