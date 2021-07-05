Ребенок утонул на глазах у родителей в Тюмени

В Тюмени 12-летний мальчик утонул во время купания. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на СК.

Это произошло на озере Чистом. В СК сообщили, что ребенок купался в несанкционированном месте. Родители мальчика были на берегу, когда он скрылся под водой.

«Исчезновение ребенка заметили его родители, отдыхавшие на берегу. Горожане извлекли несовершеннолетнего из воды, однако оперативно проведенные врачами реанимационные мероприятия не дали результата. Мальчик скончался в автомобиле скорой медицинской помощи», — рассказали в ведомстве.

Ведется расследование происшествия.