Ребенок устроил природный пожар в Забайкальском крае

Природный пожар произошел в Забайкальском крае в четырех километрах от поселка Танга. Поджигателем оказался ребенок. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Спасатели смогли потушить возгорание площадью в шесть гектаров. Родителям виновника происшествия теперь придется заплатить штраф.

По данным МЧС, за этот год поступало 150 обращений по поводу горящей травы. В 22 случаях установлены личности виновников. Около половины из них — несовершеннолетние.