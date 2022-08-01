Ребенок уронил на себя аквариум в Ленинградской области

В городе Выборг Ленинградской области с травмой головы увезли в больницу годовалого мальчика. Об этом сообщил Piter.TV.

Инцидент произошел накануне в квартире на улице Ардышева. Ребенок опрокинул себе на голову аквариум и получил открытую рану головы, написали «Невские новости».

В полиции Выборгского района отметили, что семья является благополучной и не состоит на учете у органов опеки. О состоянии мальчика на данный момент информации нет.