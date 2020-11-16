16 ноября 2020, 22:34
Ребенок упал с пятого этажа и выжил в Саранске
В столице Мордовии пятилетний ребенок выжил после падения с пятого этажа. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу регионального следкома.
По данным информагентства, оставшийся дома ребенок увидел отца, подъезжающего к дому. Ему захотелось встретить родителя. Входную дверь открыть не получилось, и он выпрыгнул в окно. Ему удалось выжить благодаря бельевым веревкам, которые замедлили падение. Ребенок не получил серьезных травм. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.