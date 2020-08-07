Ребенок упал в воду с прогулочного теплохода в Санкт-Петербурге. Видео

Ребенок упал за борт теплохода во время водной прогулки в Петербурге. Очевидцы ЧП бросились на помощь и спасли его. Следователи начали проверку. В распоряжении «360» оказалось видео произошедшего.

По сообщению пресс-службы Санкт-Петербургского следственного отдела на транспорте Северо-Западного СУ на транспорте СК РФ, инцидент произошел 2 августа. Ребенок свалился с теплохода в воду, когда судно проходило под мостом, за который он зацепился.

Теплоход остановился. На помощь пришли люди, которые шли по мосту. Информации о состоянии ребенка нет. Во время проверки следователи изучат все обстоятельства того, что произошло, и вынесут процессуальное решение.