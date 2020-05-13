Ребенок упал в реку с велосипеда в ХМАО. Его ищут спасатели

Семилетний мальчик из Югры катался на велосипеде и упал в реку. Его унесло течением. Спасатели обыскали уже 10 километров берега — результатов пока нет.

«Спасатели выезжали по сообщению: оказать содействие в поиске мальчика 2013 года рождения, который, катаясь на велосипеде, упал в воду реки Казым в районе речного вокзала», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы учреждения «Центроспас-Югория».

Ребенка тут же унесло течением вниз по реке. Спасатели уже прочесали 10 километров береговой линии и обследовали тысячу квадратных метров речного дна эхолотами. Найти ребенка пока не удалось. Обнаружили только его велосипед.

Как пишет ТАСС со ссылкой на «Центроспас-Югория», инцидент произошел в городе Белоярске. Более подробной информации о ЧП пока нет.