15 января 2023, 00:49
Ребенок упал в открытый люк в Смоленской области
Прокуратура Смоленской области проверит случай падения ребенка в открытый люк
Прокуратура Смоленской области проведет проверку по факту падения ребенка в открытый люк. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
О происшествии рассказала жительница областного центра в соцсетях. Она написала, что ее ребенок чудом смог выбраться из люка.
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«Пришел домой мокрый по шею», — добавила она.
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Работники региональной прокуратуры установят все обстоятельства произошедшего, а также дадут оценку действиям должностных лиц.
Подобные случаи встречаются довольно часто. В конце декабря в Москве в канализационный колодец с горячим паром провалился мужчина.
В Челябинской области в августе в люк провалился двухлетний ребенок. Он остался жив благодаря быстрой реакции отца, который успел вытащить мальчика за несколько минут.
В Татарстане тоже произошел резонансный случай прошлым летом. Во время очистки канализационного люка погибли двое мужчин, которые свалились в колодец, отравившись сероводородом. Во время проведения работ специалисты были без средств защиты.
Прокуратура РФ
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