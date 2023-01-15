Происшествия 15 января 2023, 00:49 Ребенок упал в открытый люк в Смоленской области Прокуратура Смоленской области проверит случай падения ребенка в открытый люк РИА «Новости»

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Прокуратура Смоленской области проведет проверку по факту падения ребенка в открытый люк. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

О происшествии рассказала жительница областного центра в соцсетях. Она написала, что ее ребенок чудом смог выбраться из люка.

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«Пришел домой мокрый по шею», — добавила она.

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Работники региональной прокуратуры установят все обстоятельства произошедшего, а также дадут оценку действиям должностных лиц.

Подобные случаи встречаются довольно часто. В конце декабря в Москве в канализационный колодец с горячим паром провалился мужчина.

В Челябинской области в августе в люк провалился двухлетний ребенок. Он остался жив благодаря быстрой реакции отца, который успел вытащить мальчика за несколько минут.

В Татарстане тоже произошел резонансный случай прошлым летом. Во время очистки канализационного люка погибли двое мужчин, которые свалились в колодец, отравившись сероводородом. Во время проведения работ специалисты были без средств защиты.